Mittelfranken vor 12 Minuten

Mittelfranken: Telefonbetrug - Warnung vor falschen Polizeibeamten

Mittelfranken (ots) - In Mittelfranken kam es in den vergangenen beiden Tagen (02./03.12.2020) erneut zu Anrufen von Telefonbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Das Ziel der Betrüger ist immer gleich - sie nutzen das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei aus und wollen hierdurch an das Vermögen ihrer Opfer kommen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt vor diesem Betrugsphänomen und gibt Präventionshinweise.