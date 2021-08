Mittelfranken vor 1 Stunde

Mittelfranken: Social Media - Aktuell kursierendes Video

Mittelfranken (ots) - Am Donnerstag (05.08.2021) erreichten das Social-Media Team des Polizeipräsidiums Mittelfranken zahlreiche Hinweise auf ein in Social-Media Kanälen verbreitetes Video. Der im Video gezeigte Vorfall aus dem Jahr 2020 ist bei der Polizei bekannt und bereits zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet.