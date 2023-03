Mittelfranken: Präventionsbus der mittelfränkischen Polizei in Nürnberg und Umgebung unterwegs

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kommt zu den Bürgern im Großraum Nürnberg. An neun verschiedenen Terminen von März bis September 2023 und an insgesamt 17 Standorten in Nürnberg und Umgebung gibt die Polizei vor Ort Tipps und Verhaltenshinweise zu zahlreichen Themengebieten.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause startet das Nürnberger Fachkommissariat für Prävention K 34 wieder seine "Buslinie", um Interessierte zu beraten und dabei mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Themen erstrecken sich unter anderem von Gefahren in den sozialen Medien und im Internet über Drogen- und Suchtproblematik bis hin zur Prävention für verschiedenste Formen des Callcenter Betruges wie Enkeltrick, Schockanrufe oder Messenger-Dienste.

Der Präventionsbus ist zudem mit einer Auswahl an sicherungstechnischen Einrichtungen ausgerüstet, anhand derer die Einbruchsschutz-Berater Hinweise zur Ausstattung von Wohnungen zum Schutz des Eigentums vor Diebstahl geben können.

Die Termine finden sie im Einzelnen auf der Homepage der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Zeughaus unter der Rubrik Präventionsbus

https://www.polizei.bayern.de/mam/praevention/ppmfr_uebersicht_praeventionsbus_nuernberg_2023.pdf

Das Team vom K 34 freut sich auf die persönliche Begegnung mit Ihnen - denn wir wollen, dass Sie sicher leben!

