Mittelfranken vor 1 Stunde

Mittelfranken: POL-MFR: (89) Versammlungsgeschehen am 23.01.2021 - Bilanz der mittelfränkischen Polizei

Mittelfranken (ots) - Für den heutigen Samstag (23.01.2021) waren in Mittelfranken erneut mehrere Versammlungen mit Bezug zu den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen angemeldet worden. Die Polizei betreute entsprechende Veranstaltungen in Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach und zieht eine positive Einsatzbilanz. Sicherheitsstörungen blieben aus, Verstöße gegen die Infektionsschutzbestimmungen mussten nur in wenigen Fällen festgestellt werden.