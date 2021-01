Mittelfranken vor 58 Minuten

Mittelfranken: POL-MFR: (59) Versammlungsgeschehen am 17.01.2021 in Nürnberg, Fürth und Erlangen

Mittelfranken (ots) - Für Sonntag, 17.01.2021, waren in Nürnberg, Fürth und Stein mehrere Versammlungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen angemeldet, die von den zuständigen Sicherheitsbehörden verboten wurden. Das Verbot der Demonstration in Stein wurde nach Klageerhebung durch das Verwaltungsgericht in Ansbach und durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt. Eine für Nürnberg angekündigte und genehmigte Gegenveranstaltung zogen die Anmelder zurück.