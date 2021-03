Hermann Guth begann seine Polizeilaufbahn im November 1973 in Bayreuth. Nach Abschluss seiner Ausbildung wechselte er zur IV. Bereitschaftspolizeiabteilung Nürnberg. Von 1982 bis 1984 besuchte er die Beamtenfachhochschule in Fürstenfeldbruck und war bis zum Beginn seines Studiums zum höheren Polizeivollzugsdienst 1994 im Polizeipräsidium München, dem Bayerischen Staatsministerium des Innern und der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Dachau. Nach der Ernennung zum Polizeirat wurde er zum stellvertretenden Abteilungsführer der Bereitschaftspolizei in Nürnberg bestellt. Im Jahr 2000 wechselte er ins Präsidium der Bereitschaftspolizei als Leiter des Sachgebietes Einsatz, bevor er Mitte Januar 2010 seinen Aufgabenbereich als Leiter des damaligen Abschnitts Mitte bei der Polizeidirektion Nürnberg im Polizeipräsidium Mittelfranken übernahm.

Corona bedingt findet die Amtsübergabe ohne die sonst übliche Feier statt. Polizeipräsident Roman Fertinger bedankte sich bei Hermann Guth, "der als äußerst versierter Einsatzmann und erfahrener Polizeiführer weit über Mittelfranken hinaus hohe Anerkennung und Wertschätzung erfahren hat" und wünscht ihm für den Ruhestand alles erdenklich Gute.

Sein Nachfolger wird zum 01. April 2021 Leitender Polizeidirektor Herbert Donner, der nach verschiedenen Verwendungen bei Verkehrs-, Kriminal- und Schutzpolizei in Mittelfranken zuletzt Leiter der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd war.

Als neuer Leiter der PI Nürnberg-Süd folgt Polizeidirektor Werner Meier, zuletzt Leiter des Sachgebietes E 4 - Verkehrsaufgaben beim Polizeipräsidium Mittelfranken.

Die PI Nürnberg-Süd betreut ein Gebiet mit einer Gesamtfläche von 87,14 qkm. Dies entspricht ca. 46% der Fläche des Stadtgebietes Nürnberg.

Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Stadtteile Galgenhof, Hummelstein, Gugelstraße, Steinbühl, Gibitzenhof, Sandreuth, Rangierbahnhof-Siedlung (Bauernfeind), Hasenbuck, Rangierbahnhof, Katzwanger Straße, Dianastraße, Trierer Straße (Kettelersiedlung, Falkenheim), Gartenstadt, Werderau, Maiach (mit Hafen), Katzwang, Weiherhaus, Herpersdorf, Worzeldorf, Kornburg, Gaulnhofen, Greuth, Eibach, Reichelsdorf, Mühlhof, Krottenbach, Dutzendteich, Langwasser Nordwest, Langwasser Nordost (mit Neuselsbrunn), Beuthener Straße, Altenfurt, Langwasser Südost, Langwasser Südwest, Moorenbrunn, Gewerbepark Nürnberg-Feucht, Fischbach, Brunn, Birnthon und Netzstall.

Elke Schönwald / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell