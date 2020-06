Mittelfranken 08.06.2020

Mittelfranken: Falsche Polizeibeamte - Warnung der Kriminalpolizei

Mittelfranken (ots) - In den letzten Tagen wurden der Polizei zahlreiche Anrufe gemeldet, in denen sich eine Person als angeblicher Polizeibeamter ausgegeben hatte, um an das Geld der Opfer zu gelangen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.