Mit dem Fokus auf den öffentlichen Personennahverkehr und die relevanten Bereiche in der Innenstadt waren gestern im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr mittelfränkische Polizeieinheiten unterwegs, um schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Unterstützung erhielten sie dabei von Beamten der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Am Ende des Kontrolltages standen in Nürnberg insgesamt 48 Verstöße gegen die Infektionsschutzbestimmungen zu Buche. In 29 Fällen erstatteten Einsatzkräfte eine Anzeige gegen die Betroffenen. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Bei weiteren 19 Personen zog das polizeiliche Einschreiten aufgrund geringfügigerer Verstöße eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 55 Euro nach sich.

Gerade in Bereichen mit hohem Personenaufkommen wie beispielsweise dem öffentlichen Personennahverkehr, in dem die Einhaltung des Mindestabstands nicht immer möglich ist, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wichtig, um mögliche Infektionen anderer Personen zu verhindern. Die relativ niedrige Zahl an festgestellten Verstößen ist für die Polizei nicht zuletzt ein Zeichen dafür, dass sich nahezu alle Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Bereichen an die rechtlichen Vorgaben halten. Unabhängig von derartigen Kontrollaktionen und deren positiven Bilanz wird die mittelfränkische Polizei jedoch auch zukünftig auf die Einhaltung der Bestimmungen - allen voran die Maskenpflicht - achten.

