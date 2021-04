Mittelfranken vor 1 Stunde

Mittelfranken: Betrug durch falsche Microsoftmitarbeiter - Warnhinweis

Mittelfranken (ots) - In den vergangenen Tagen erhielten mehrere Personen in Mittelfranken Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. In mehreren Fällen gaben die Geschädigten Daten über sich preis oder gewährten den Betrügern Zugriff auf den heimischen Rechner. Die Unbekannten erbeuteten mehrere hundert Euro.