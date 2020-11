Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 07:15 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gelände der Baustelle in der Gehrenstraße. Anschließend drangen die Unbekannten in die Büroräume sowie in weitere Container ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher hochwertige Messgeräte im Wert von rund 15.000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von einigen hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Außerdem führten Kriminalbeamte die Spurensicherung durch.

Zeugen, denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle an der Kläranlage in Mönchsroth aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

