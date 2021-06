Mühlhausen vor 36 Minuten

Mühlhausen: Autobahnbrücke von Lkw beschädigt - A3 in Fahrtrichtung Nürnberg und Staatsstraße 2763 gesperrt

Mühlhausen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (23.06.2021) beschädigte ein Lkw die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord (A3). Da durch die Schäden auch die Statik der Brücke beeinträchtigt ist, müssen sowohl die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg als auch das betroffene Teilstück der Staatsstraße 2763 bis auf weiteres gesperrt bleiben.