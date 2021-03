Am frühen Dienstagmorgen (13.10.2020) zertrümmerte der Einbrecher die Scheibe eines Autohauses in Eckental. Dadurch gelangte er in die Büroräume und durchsuchte diese offensichtlich nach Wertgegenständen. Aus einer Geldkassette stahl der zunächst Unbekannte einen kleineren dreistelligen Geldbetrag. Am Tatort gelang es der sachbearbeitenden Polizeidienststelle, eine DNA-Spur zu sichern.

Die DNA konnte nun einem 40-jährigen Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt zugeordnet werden, der bereits wegen anderer Delikte durch die Polizei angezeigt und erkennungsdienstlich behandelt worden war.

Aufgrund des DNA-Treffers erließ das Amtsgericht Erlangen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen.

Vom Besuch der Polizei überrascht, versuchte die Ehefrau des 40-Jährigen noch schnell eine Geldkassette mit verschiedenen Betäubungsmitteln verschwinden zu lassen. Die Ermittler fanden in der Kassette eine kleinere Menge an Crystal, Speed und Marihuana. Jetzt erwartet das Ehepaar noch zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenbesitzes.

