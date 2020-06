Lkr. Erlangen-Höchstadt vor 54 Minuten

Lkr. Erlangen-Höchstadt: Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid - Obduktion bestätigt vorläufige Erkenntnisse

Lkr. Erlangen-Höchstadt (ots) - Wie mit Meldung 869 berichtet, waren am Samstag (27.06.2020) zwei Leichen in einem Haus in Aurachtal (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) entdeckt worden. Zwischenzeitlich sind die aufgefundenen Leichen von der Gerichtsmedizin obduziert worden.