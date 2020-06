Lkr. Erlangen-Höchstadt vor 54 Minuten

Lkr. Erlangen-Höchstadt: Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid in Aurachtal

Lkr. Erlangen-Höchstadt (ots) - Am Samstagnachmittag (27.06.2020) wurden ein 27-jähriger Mann und seine 35-jährige Lebensgefährtin tot in ihrem Haus in Aurachtal (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) aufgefunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Mann erst seine Freundin getötet und sich dann selbst das Leben genommen hat.