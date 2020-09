Lauf an der Pegnitz vor 50 Minuten

Lauf an der Pegnitz: Seniorin am Bahnhof beraubt - Täter flüchtig

Lauf an der Pegnitz (ots) - Ein bislang Unbekannter hat Mittwochnacht (16.09.2020) eine Seniorin (73) am Bahnhof in Schwaig bei Nürnberg beraubt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.