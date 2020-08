Lauf an der Pegnitz vor 31 Minuten

Lauf an der Pegnitz: Kontrolle mit anschließendem Widerstand wurde von mehreren Zuschauern verfolgt

Lauf an der Pegnitz (ots) - Gestern Abend (15.08.2020) wurde in Röthenbach an der Pegnitz ein Radfahrer von einer Streife kontrolliert, der Schlangenlinien fuhr. Im Laufe der Kontrolle sammelten sich zahlreiche Anwohner, die das Geschehen beobachteten.