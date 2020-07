Lauf an der Pegnitz: Geschädigte erkennt nach Facebookaufruf Diebesgut wieder

Am 12.05.2020 wollte gegen 05:20 Uhr ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Oberwiesenthaler Straße in Lauf in den Fahrradraum des Hauses gehen. Dort stellte er allerdings fest, dass die Türe beschädigt und offensichtlich durch einen Unbekannten aufgehebelt worden war. Er rief sofort die Polizei und meldete den Kellereinbruch. Die erste Streife der Polizeiinspektion Lauf war schnell zur Stelle und traf vor Ort auf zwei männliche Täter. Beide nahmen sofort Reißaus - einer der Männer ließ auf der Flucht noch ein Brecheisen fallen. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger konnte kurz nach der Tat festgenommen werden. Dem zweiten Einbrecher gelang die Flucht.

Wie sich herausstellte, waren in dem Mehrfamilienhaus neben dem Fahrradabstellraum noch eine Reihe von Kellerabteilen aufgebrochen worden. An den Türen entstanden Sachschäden von ca. 1500 Euro. Die Tatbeute konnte vor Ort sichergestellt werden. Es handelte sich unter anderem um Fahrradteile, Werkzeug und Alkoholika.

Allerdings konnte die ermittelnde Polizeiinspektion Lauf nicht alle Gegenstände des aufgefundenen Diebesgutes einem Geschädigten zuordnen. Daher wurden am Montag (06.07.2020) Fotos des Stehlgutes mit einem Zeugenaufruf auf Facebook veröffentlicht. Über den Beitrag erkannte eine Geschädigte aus Lauf ihren Koffer wieder. Den Aufbruch ihres Kellers hatte sie vorher noch nicht bemerkt und daher noch keine Anzeige erstattet. Auch Besteck, ein DVD-Player und eine Luftmatratze stammten aus dem Keller der Geschädigten, die in einem anderen Mehrfamilienhaus in Lauf lebt.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

