Lauf an der Pegnitz vor 35 Minuten

Lauf an der Pegnitz: Einbruchsversuch in Schnaittach - Zeugenaufruf

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Donnerstagabend (12.11.2020) versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schnaittach (Lkrs. Nürnberger-Land) einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.