Lauf an der Pegnitz 27.08.2020

Lauf an der Pegnitz: Einbruch in Einfamilienhaus

Lauf an der Pegnitz (ots) - In der Nacht von Dienstag (25.08.2020) auf Mittwoch (26.08.2020) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.