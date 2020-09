Lauf an der Pegnitz vor 25 Minuten

Lauf an der Pegnitz: Einbrecher wurde gestört - Zeugenaufruf

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Samstagabend (19.09.2020) brach ein unbekannter in ein Einfamilienhaus in Röthenbach an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Ein zuhause befindlicher Bewohner verständigte die Polizei.