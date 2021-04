Lauf a.d.Pegnitz vor 58 Minuten

Lauf a.d.Pegnitz: Versuchter Suizid in Polizeizelle

Lauf a.d.Pegnitz (ots) - Ein 45-Jähriger Mann versuchte am frühen Samstagabend (10.04.2021), sich in der Haftzelle der PI Lauf a. d. Pegnitz das Leben zu nehmen. Er wurde leicht verletzt in eine Fachklinik überstellt.