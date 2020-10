Der unbekannte Täter drang in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 22:15 Uhr in das Anwesen in der Kuhnhofer Hauptstraße ein. Hierbei beschädigte er die Eingangstür und verursachte einen Sachschaden von rund 500 Euro. Im Haus erbeutete der Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld.

Da zunächst angenommen wurde, dass der Täter erst kurz vor Eintreffen der Polizei aus dem Haus geflüchtet war, leitete die Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz eine Fahndung im Umfeld des Tatorts ein. Die Fahndung, die auch von einem Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort. Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise. Zeugen, die in Kuhnhof verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

