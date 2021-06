Lauf a. d. Pegnitz vor 24 Minuten

Lauf a. d. Pegnitz: Vollständige Integration des Dienstzimmers der Polizei in Röthenbach a. d. Pegnitz in die Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Das Polizeipräsidium Mittelfranken beabsichtigt, das seit 1995 bestehende Polizeidienstzimmer in Röthenbach a. d. Pegnitz, welches organisatorisch zur Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz gehört, vollständig in die Polizeiinspektion Lauf zu integrieren. Damit verfolgt das Polizeipräsidium Mittelfranken das Ziel, den Außendienst der Dienststelle zu stärken. Nach der Integration der Polizeiinspektion Röthenbach a. d. Pegnitz zum 01.06.1995 in die PI Lauf a. d. Pegnitz, wurde im ehemaligen Dienstgebäude der Inspektion Röthenbach ein betreutes Polizeidienstzimmer als Anlaufstelle erhalten. Das Dienstzimmer war während der Werktage (Montag bis Donnerstag) stundenweise mit einem fest eingeteilten Beamten der PI Lauf besetzt. Dieser trat regelmäßig seinen Dienst bei der PI Lauf an und begab sich anschließend mit einem Dienstfahrzeug in das fünf Kilometer entfernte Röthenbach. Während der Urlaubszeit/Freizeit des Beamten wurden die Aufgaben bereits zurückliegend durch die PI Lauf übernommen ohne dass Auswirkungen feststellbar waren.