Der Einbrecher versuchte in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 18:00 Uhr über die Eingangstür in das Einfamilienhaus in der Mühlstettener Straße einzudringen. Letztlich misslang es dem Täter allerdings, in das Gebäude zu gelangen. An der Tür verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten am Tatort eine Spurensicherung durch und übernahmen die weiteren Ermittlungen. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu dem versuchten Wohnungseinbruch können unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gerichtet werden.

