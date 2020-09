Lauf a. d. Pegnitz vor 53 Minuten

Lauf a. d. Pegnitz: Einbruchdiebstahl in Kirchengemeinde

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Am Dienstag (15.09.2020) kam es in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger-Land) zu einem Einbruchdiebstahl in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde St. Otto.