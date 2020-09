Lauf a. d. Pegnitz vor 50 Minuten

Lauf a. d. Pegnitz: Einbruch in Kindergarten - Zeugenaufruf

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - In der Nacht von Donnerstag (17.09.2020) auf Freitag (18.09.2020) brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten in Neunkirchen am Sand (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und sucht Zeugen.