Lauf a. d. Pegnitz vor 1 Stunde

Lauf a. d. Pegnitz: 196 Strafanzeigen - Kriminalpolizei Schwabach geht gegen Hasspostings vor

Lauf a. d. Pegnitz (ots) - Wie mit Meldung 88 berichtet, kam es im Zusammenhang mit einer Versammlung in Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) am 22.01.2021 zu einem Polizeieinsatz, bei dem drei Beamte verletzt wurden. Ein im Internet veröffentlichtes Video des Einsatzgeschehens zog in den nachfolgenden Tagen tausende Kommentierungen nach sich. Gegen die Urheber von 196 dieser Kommentare wird derzeit strafrechtlich ermittelt.