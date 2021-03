Als sich die Fahrzeuge trennten, konnte der dunkle Van entkommen. Einem mittlerweile eingetroffenen Polizeihubschrauber gelang es, den Mercedes SUV aufzunehmen und das Fahrzeug zu verfolgen. Zwei Streifenfahrzeuge ließen sich deshalb zurückfallen und fuhren dem flüchtenden SUV in mehreren hundert Metern Abstand hinterher.

Am südlichen Ortsausgang von Waizenhofen (Lkrs. Roth) fuhr der Fahrer des Mercedes in einer scharfen Rechtskurve unvermittelt geradeaus und prallte gegen einen Baum. Fahrer und Beifahrer versuchten zunächst zu flüchten, konnten jedoch noch vor Ort festgenommen werden. Im Fahrzeug wurde eine schwerverletzte Frau vorgefunden, die noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Eine heute Nachmittag durchgeführte Obduktion ergab, dass die 40-Jährige nicht angeschnallt war und sich so bei dem Anprall des Fahrzeugs die tödlichen Verletzungen zugezogen hatte. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt und der 40-jährige Beifahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Ermittlungen bezüglich des unbefugten Eindringens auf das Firmengelände bei Burgsalach sowie zu dem noch flüchtigen Fahrzeug dauern noch an.

