Hilpoltstein / Schwabach: Brand in Wohnhaus in Heideck (Lkrs. Roth)

Hilpoltstein / Schwabach (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (02.03.2021) brannte es in einem Wohnhaus in Heideck (Lkrs. Roth). Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.