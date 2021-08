Gegen 20:30 Uhr erhielt eine Rentnerin in der Egerländer Straße einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Er gab vor, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen werde und kündigte an, dass Kollegen ihre Wertsachen in Verwahrung nehmen würden. In mehreren Gesprächen, die über mehrere Stunden andauerten, brachten die Trickbetrüger die Frau schließlich dazu, einen hohen vierstelligen Geldbetrag sowie eine hochwertige Münze vor dem Haus zu deponieren.

Als die Frau gegen 23:50 Uhr nachsah, war das Geld und die Münze bereits abgeholt worden.

Das Fachkommissariat für Trickbetrug der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalbeamten suchen Zeugen, die im Zeitraum zwischen ca. 20:30 Uhr und 23:50 Uhr verdächtige Beobachtungen im nordöstlichen Herzogenauracher Stadtgebiet, insbesondere im Bereich der Egerländer Straße gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

