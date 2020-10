Hersbruck/Erlangen-Land vor 1 Stunde

Hersbruck/Erlangen-Land: Einbrecher in Reichenschwand und Baiersdorf unterwegs - Zeugen gesucht

Hersbruck/Erlangen-Land (ots) - Unbekannte Einbrecher suchten in einer Pension in Reichenschwand sowie in einem Einfamilienhaus in Baiersdorf nach Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.