Hersbruck vor 1 Stunde

Hersbruck: Einbruch in Verbrauchermarkt in Hersbruck - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots) - In der Nacht von Dienstag (22.12.2020) auf Mittwoch (23.12.2020) brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.