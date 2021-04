Hersbruck vor 17 Minuten

Hersbruck: Aufzuchtanlage für Betäubungsmittel aufgefunden

Hersbruck (ots) - Am Sonntagabend (04.04.21) fanden Beamte der Hersbrucker Polizei in einem Haus in einem Ortsteil von Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger-Land) eine Aufzuchtanlage mit etwa 30 Cannabispflanzen.