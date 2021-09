Am Montagabend (06.09.2021) wurde der 61-Jährige aus einer Klinik in Engelthal als vermisst gemeldet. Nach Antreffen durch die Polizei zeigte er sich unkooperativ und löste so in Hersbruck einen größeren Polizeieinsatz aus.

Die Klinik - in welcher der 61-Jährige auf Grund psychischer Probleme derzeit untergebracht ist - meldete den Mann gegen 18:00 Uhr als vermisst. Daraufhin liefen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Klinik und im Umfeld bekannter Kontaktpersonen an.

Durch den Hinweis eines Zeugen wurde bekannt, dass sich der Gesuchte in einem Haus in der Raiffeisenstraße aufhält. Einer Streife der PI Hersbruck gegenüber äußerte der 61-Jährige, dass er keinesfalls freiwillig wieder zurück in die Klinik gehen würde. Er bekräftigte seine Aussage, indem er ein Messer an sich nahm, vor seinen Körper hielt und äußerte, sich etwas antun zu wollen.

Da sich der Mann gegenüber den Beamten weiterhin äußerst unkooperativ und teilweise aggressiv verhielt und zudem mehrfach ankündigte, das Haus nicht freiwillig zu verlassen, wurden Kräfte der PI Spezialeinheiten (SEK) hinzugezogen.

Nachdem weitere Kommunikationsversuche seitens der Polizei scheiterten, erfolgte der Zugriff durch das SEK. Die Beamten nahmen den 61-Jährigen unverletzt in der Wohnung fest.

Im Anschluss an die Festnahme wurde der Mann in die Fachklinik zurückgebracht.

An dem Einsatz waren Kräfte der örtlichen Polizeiinspektionen Hersbruck, Altdorf und Lauf, Beamte der PI Spezialeinheiten sowie ein Diensthundeführer beteiligt.

Die Feuerwehr Hersbruck war zur Unterstützung ebenfalls vor Ort.

