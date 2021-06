Der Zeuge fuhr gegen 01:00 Uhr in der Nacht durch eine Baustelle auf der A3. Auf Höhe Heßdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) beobachtete er zwei Männer, die sich augenscheinlich an einem der Baucontainer zu schaffen machten. Der Mann verständigte umgehend den Notruf. Weil es in den letzten Wochen bereits vermehrt zu Aufbrüchen von Baucontainern in dem Bereich kam, fuhren mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen sowie der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch die Örtlichkeit an. Auch ein Polizeihubschrauber machte sich auf den Weg.

Vor Ort gelang es den Einsatzkräften, zwei Männer im Alter von 21 und 29 Jahren anzutreffen, die offenbar gerade dabei waren, hochwertige Werkzeuge aus dem Baucontainer auszuladen. Die Beamten nahmen die Männer fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Ein Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich Haftbefehl gegen die Männer.

Wie mehrfach berichtet (Meldung 300, 364, 454, 555) kam es in den letzten Monaten in dem Bereich auf der A3 zu mehr als einem Dutzend Aufbrüche von Baucontainern. Das Fachkommissariat hat nun auch im vorliegenden Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob die Tatverdächtigen auch für weitere Fälle verantwortlich sein könnten.

