Happurg vor 34 Minuten

Happurg: Exhibitionist am Happurger See aufgetreten - Festnahme

Happurg (ots) - Ein zunächst unbekannter Mann soll am Montagmorgen (14.12.2020) in schamverletzender Weise am Happurger See (Lkrs. Nürnberger Land) aufgetreten sein. Eine Frau verständigte die Polizei, die wenig später einen Tatverdächtigen festnehmen konnte.