Die Geschädigte erstattete Anzeige und die Polizei in Höchstadt konnte den Mann ermitteln. Bei einer durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in der Wohnung des Mannes in Bamberg, konnte der entwendete Schmuck aufgefunden werden.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass der 60 jährige Bamberger die Masche möglicherweise schon des Öfteren angewandt hat. Aufgrund der Scham der Opfer, erstatten diese jedoch möglicherweise keine Anzeige bei der Polizei. Eventuelle weitere Opfer werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193 63940 in Verbindung zu setzen.

Quelle: PI Höchstadt a. d. Aisch

