Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 17:30 Uhr (Fr) und 07:30 Uhr (Mo) über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Niederlassung im Lappacher Weg ein. Aus dem Büro entwendete der Täter einen kompletten Tresor, in dem unter anderem Bargeld und diverse Prüfplaketten aufbewahrt wurden.

Die Spurensicherung der Erlanger Kriminalpolizei übernahm die Tatortarbeit. Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die im Bereich des Lappacher Wegs aufgefallen sind. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Meldungen unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

