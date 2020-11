Feucht vor 1 Stunde

Feucht: Exhibitionist am Jägersee aufgetreten - Zeugen gesucht

Feucht (ots) - Am Samstagnachmittag (28.11.2020) trat ein bislang unbekannter Mann zwei Frauen im Bereich des Jägersees in Feucht in schamverletzender Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.