Feucht: Einbruch in Kinderbetreuungseinrichtung

Feucht (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende (13.08.2021 - 16.08.2021) brachen unbekannte Täter in eine Kinderbetreuungseinrichtung in Feucht ein. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt.