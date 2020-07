Erlangen-Stadt vor 51 Minuten

Erlangen-Stadt: Schmuckdiebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Erlangen-Stadt (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.07.2020) brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in Erlangen ein und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.