Erlangen-Stadt vor 1 Stunde

Erlangen-Stadt: Mann zeigte sich in schamverletzender Weise - Zeugen gesucht

Erlangen-Stadt (ots) - Am Freitagabend (03.07.2020) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in einem Fahrzeug in Erlangen gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei Erlangen sucht Zeugen.