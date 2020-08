Erlangen-Land vor 1 Stunde

Erlangen-Land: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots) - In der Nacht von Montag (17.08.2020) auf Dienstag (18.08.2020) brach ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Baiersdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.