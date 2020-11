Der erste Vorfall ereignete sich im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 17:30 Uhr in Heroldsberg. Der Eigentümer eines Hauses im Ödenberger Weg stellte unter anderem fest, dass Unbekannte ein Insektenschutzgitter von seiner Terrassentür entfernt hatten. In das Gebäude eingedrungen sind die Täter nach ersten Ermittlungen nicht.

Der zweite Fall trug sich in Kalchreuth Am Grubfeld zu. Der Bewohner des Hauses stellte gegen 18:00 Uhr drei männliche Personen auf seinem Grundstück fest. Einer soll einen Schraubenzieher in der Hand gehalten haben. Als der Mann die Personen ansprach, flüchteten diese in Richtung des Kalchreuther Sportplatzes. Obwohl sofort eine umfangreiche Fahndung eingeleitet wurde, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Männer nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittler des Fachkommissariates der Erlanger Kriminalpolizei gehen in beiden Fällen davon aus, dass es sich um mögliche Einbrecher gehandelt haben könnte, die bei ihrer Tat erwischt wurden oder entsprechende Vorbereitungen getroffen haben. Die Beamten haben deshalb Ermittlungen eingeleitet und bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich an das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken unter der Nummer 0911 2112 - 3333 zu wenden.

Marc Siegl/n

