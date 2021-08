Erlangen-Land vor 1 Stunde

Erlangen-Land: Diebstahl hochwertiger Gerätschaften von Baustellengelände - Zeugen gesucht

Erlangen-Land (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag (26.08.2021) auf Freitag (27.08.2021) brachen bislang Unbekannte in ein Baustellengelände in Heroldsberg ein und entwendeten hochwertige Baumaschinen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.