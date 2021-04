Gegen 18:30 Uhr riefen mehrere Mitteiler bei der Rettungsleitstelle und der Notrufzentrale der Polizei an und meldeten eine starke Rauchentwicklung bei einer Scheune in Baimhofen. Die eintreffenden Rettungskräfte stellten fest, dass ein Futtermischwagen in der Scheune im Vollbrand stand und der Brand bereits auf das Gebäude übergegriffen hatte.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Kloster Sulz, Dombühl, Brunst, Feuchtwangen und Schillingsfürst konnten das Feuer schnell löschen. Die Löscharbeiten wurden durch die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) des Landkreises Ansbach unterstützt.

Das landwirtschaftliche Nutzfahrzeug wurde durch den Brand vollständig zerstört. Auch an der Scheune und einer darauf angebrachten Photovoltaikanlage entstand ein hoher Sachschaden. Personen oder Tiere wurden durch den Brand nicht verletzt.

Das Brandkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie versucht auch zu klären, ob der Futtermischwagen durch einen technischen Defekt in Brand geraten ist.

