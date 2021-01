Dombühl vor 39 Minuten

Dombühl: POL-MFR: (39) Schadensträchtiger Wohnhausbrand in Dombühl

Dombühl (ots) - Am späten Montagnachmittag (11.01.2021) geriet der Dachstuhl eines Hauses in Dombühl (Lkrs. Ansbach) in Brand. Das Feuer griff auf das restliche Wohnanwesen über und verursachte einen hohen Sachschaden.