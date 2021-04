Burgthann vor 54 Minuten

Burgthann: Personen auf Lkw-Ladefläche festgestellt - Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Einreise

Burgthann (ots) - Am frühen Mittwochabend stellten Zeugen Stimmen auf der Ladefläche eines Sattelzuges im Gewerbegebiet Etzelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land) fest und riefen die Polizei. Eine Streife der Polizeiinspektion Altdorf traf in dem Anhänger sechs mutmaßlich aus Afghanistan Geflüchtete an.