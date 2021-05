Altdorf vor 1 Stunde

Altdorf: Mann trat Mädchen unsittlich gegenüber - Zeugenaufruf

Altdorf (ots) - In Altdorf b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) hat sich am Freitag (30.04.2021) ein unbekannter Mann einem Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise.