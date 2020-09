Altdorf vor 55 Minuten

Altdorf: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Altdorf (ots) - Am Samstagabend (1209.2020) trat ein bislang unbekannter Mann zwei Jungen in schamverletzender Weise an einem Spielplatz in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) entgegen. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht weitere Zeugen des Vorfalls.